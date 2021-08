Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Bundeswehrsoldaten nach dem Ende ihres Evakuierungseinsatzes in Kabul in der usbekischen Hauptstadt Taschkent in Empfang genommen.

Kramp-Karrenbauer wurde von Generalinspekteur Zorn und der Wehrbeauftragten des Bundestages, Högl, begleitet. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Evakuierungsoperation in Kabul sei hochgefährlich gewesen. Die Bundeswehr habe unter schwersten Bedingungen vor Ort so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Ministerin wurden 5.347 Personen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen. - Am Nachmittag werden die Einsatzkräfte der Bundeswehr im niedersächsischen Wunstorf erwartet.



Unmittelbar vor dem Abflug der letzten Bundeswehrsoldaten aus Kabul verübten Attentäter einen Doppelanschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Zahlreiche Menschen wurden getötet, unter ihnen 13 US-Soldaten. Übereinstimmenden Agenturberichten zufolge soll es mindestens 100 Tote gegeben haben. 150 Menschen wurden demnach verletzt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.