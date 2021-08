Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass nach dem Ende des Lokführerstreiks der Schienenverkehr heute rasch wieder normal verlaufen soll.

Hunderte Beschäftigte in Leitstellen, Disposition, Werken und beim Bordservice arbeiteten daran, so schnell wie möglich wieder das vollständige Fahrplan- und Serviceangebot sicherzustellen, teilte das bundeseigene Unternehmen mit. Gestern war der Bahnverkehr im Südosten wegen des Arbeitskampfs erneut stark eingeschränkt.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Weselsky, will am Vormittag eine Bilanz des mehrtägigen Streiks im Personen- und Güterverkehr ziehen. Die GDL fordert in der Tarifauseinandersetzung unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn will ihrerseits die Kosten eines Abschlusses nach den Verlusten durch die Pandemie über einen längeren Zeitraum strecken. Eine Rolle spielt auch der Machtkampf zwischen der GDL und der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.