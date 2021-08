Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL in der Nacht ist der Bahnverkehr heute früh nach Unternehmensangaben "weitgehend normal" gestartet.

Vereinzelt könne es noch zu Einschränkungen kommen, hieß es. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren. Gestern war der Bahnverkehr vor allem im Südosten wegen des Arbeitskampfs erneut stark eingeschränkt.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, Weselsky, will am Vormittag eine Bilanz des mehrtägigen Streiks im Personen- und Güterverkehr ziehen. Die GDL fordert in der Tarifauseinandersetzung unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn will ihrerseits die Kosten eines Abschlusses nach den Verlusten durch die Pandemie über einen längeren Zeitraum strecken. Eine Rolle spielt auch der Machtkampf zwischen der GDL und der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.