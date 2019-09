Nach dem Ausscheiden des US-Sicherheitsberaters Bolton gehen der Iran und Russland nicht von einer raschen Verbesserung der Beziehungen zu Washington aus.

Irans Präsident Ruhani forderte die USA zu einer Kursänderung auf. Er sagte dem Staatsfernsehen, Washington müsse seine Politik des maximalen Drucks beenden. Der russische Vize-Außenminister Riabkow erklärte in Moskau, die Neubesetzung von Posten in der US-Regierung habe in der Vergangenheit nicht zu positiven Veränderungen geführt. Bolton galt als Hardliner in den Auseinandersetzungen mit dem Iran, Russland und Nordkorea. Präsident Trump hatte gestern seine Entlassung bekanntgegeben und dies mit Meinungsverschiedenheiten begründet.



Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität Köln sagte im Deutschlandfunk, das Ausscheiden Boltons sei zwar eine gute Nachricht. Trump werde damit aber nicht zum Friedensengel. Im Weißen Haus gebe es nach wie vor noch genügend Falken, die eine ähnliche Politik wie Bolton verfolgten.