Nach dem Suizid des US-Milliardärs Epstein in einer Gefängniszelle in New York ist der Chef der Bundesgefängnisbehörde Hurwitz versetzt worden.

Das gab Justizminister Barr in Wasington bekannt. Die Behörde soll demnach künftig von der ehemaligen Direktorin Hawk Sawyer geleitet werden. Barr hatte schwere Unregelmäßigkeiten in der Haftanstalt beklagt und eine gründliche Untersuchung des Falles angekündigt. In der vergangenen Woche war bereits der Direktor des Gefängnisses in New York auf Veranlassung von Barr versetzt worden.



Epstein war vor rund einer Woche tot in seiner Zelle gefunden worden. Er soll jahrelang junge Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.