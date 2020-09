Ein türkischer Fernsehsender ist vorübergehend abgeschaltet worden, nachdem er kritische Äußerungen über Präsident Erdogan und die Religionsbehörde Diyanet verbreitet hat.

Die Sperre für den Nachrichtensender Tele1 habe in der Nacht zu heute begonnen und gelte fünf Tage lang, teilte die türkische Regulierungsbehörde für den Rundfunk mit. Die Behörde begründete die Entscheidung mit einem Verstoß gegen den Grundsatz, dass Sendungen keinen Hass schüren dürften.



Die Opposition in der Türkei erklärte, so lasse die Regierung kritische Stimmen verstummen. Es ging offenbar um zwei Fernsehsendungen, in denen ein islamischer Gelehrter dem türkischen Präsidenten und der Religionsbehörde Diyanet vorwarf, Moscheen zu politisieren und eine Theokratie zu etablieren.



Sechs von neun Mitgliedern der Regulierungsbehörde für den Rundfunk sind Politiker der Parteien des Regierungsbündnisses.



Die Behörde forderte heute zudem das Streamingportal Netflix auf, das französiche Komödiendrama "Mignonnes" in der Türkei aus dem Programm zu nehmen, weil die Inhalte potenziell zu Kindesmissbrauch führen könnten. Laut Netflix erzählt die Produktion die Geschichte einer Elfjährigen, die sich gegen ihre konservative Familie auflehnt.