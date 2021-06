Nach dem Zusammenbruch von Dänemarks Fußballnationalspieler Eriksen bei der Europameisterschaft will Italien seine Fußball-Profis zu Erste-Hilfe-Kursen verpflichten.

Der Präsident des italienischen Fußballverbandes, Gravina, sagte, in Zukunft sollten alle Spieler der ersten drei Ligen des Landes entsprechend geschult werden. Er bezog sich auf den Einsatz von Dänemarks Kapitän Kjaer. Dieser hatte seinem Mannschaftskollegen auf dem Platz Erste Hilfe geleistet. Gravina sagte, dieser Einsatz sei entscheidend dafür gewesen, dass man Eriksen in Zukunft hoffentlich wieder auf dem Platz sehen könne. Die italienische Nationalmannschaft soll bereits in den kommenden Tagen Erste-Hilfe-Kurse erhalten.



Eriksen war am Samstagabend während des Spiels gegen Finnland wegen eines Herzstillstandes zusammengebrochen und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung, hieß es. Eriksen spielt außerhalb von Nationalspielen für den italienischen Verein Inter Mailand.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.