Die Regierung von Haiti hat um die Entsendung ausländischer Truppen gebeten, um nach der Ermordung von Präsident Moïse wichtige Infrastruktur sichern zu können.

Anfragen gingen an die UNO und an die USA. Die USA erklärten, sie hätten zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Pläne, Haiti militärische Unterstützung anzubieten. Die UNO äußerte sich zunächst nicht. Die Soldaten sollten nach Aussagen der Regierung unter anderem zur Sicherung der Häfen und des Flughafens eingesetzt werden.



Moïse war in der Nacht zu Mittwoch in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben war eine Gruppe aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft an dem Attentat beteiligt. Fast 20 Verdächtige wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.