Eingestürzter Wohnblock im ukrainischen Dnipro (Bild der Regionalverwaltung von Dnipro via AP)

Präsidentin Sandu erklärte auf Twitter, Russlands brutaler Krieg gegen die Ukraine habe erneut Auswirkungen auf Moldau. Die Grenzpolizei habe die Raketentrümmer in der Nähe des Dorfes Larga im Norden des Landes gefunden. Moldau verurteile die gewaltsamen Angriffe auf das Schärfste.

Gestern war nach einem russischen Raketenangriff in der Stadt Dnipro ein Wohnblock eingestürzt. Zahlreiche Menschen wurden getötet oder verletzt. In letzten Meldungen ist von 14 Toten die Rede. In vielen Regionen musste zudem der Strom abgeschaltet werden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.