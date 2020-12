Nach dem positiven Corona-Test von Frankreichs Präsident Macron liegt für Bundeskanzlerin Merkel ein negatives Testergebnis vor.

Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Am Vormittag war bekannt geworden, dass Macron nach dem Auftreten erster Corona-Symptome getest worden sei. Das positive Ergebnis liege seit heute vor. Der Präsident werde sich nun eine Woche lang isolieren und aus der Distanz weiterarbeiten. Vor einer Woche hatte das EU-Gipfeltreffen stattgefunden, auf dem sich die Staats- und Regierungschefs physisch begegnet waren. Inzwischen haben sich auch EU-Ratspräsident Michel sowie die Regierungschefs von Portugal und Luxemburg vorsichtshalber in häusliche Quarantäne begeben. Spaniens Ministerpräsident Sanchez wurde inzwischen negativ getestet.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.