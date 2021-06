Nach der Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshofs wegen zu hoher Stickoxid-Werte verteidigte Bundesumweltministerin Schulze die ergriffenen Maßnahmen und sprach von spürbaren Fortschritten. Die Deutsche Umwelthilfe nennt das Urteil hingegen eine "derbe Schlappe" für die Bundesregierung.

Bundesumweltministerin Schulze betonte in Berlin, in den vergangenen Jahren sei viel für die Luftqualität erreicht worden. 2020 seien nur noch in sechs Städten die Grenzwerte überschritten worden. Das seien zwar sechs zu viel. Dennoch sei dies nur noch ein Bruchteil der 90 Kommunen, die 2016 hohe Stickoxid-Werte aufwiesen, erklärte die SPD-Politikerin. Sie verwies daneben auf Urteile oder laufende Verfahren wegen desselben Themas gegen andere EU-Staaten.



Anders fiel hingegen die Reaktion der EU-Kommission aus, die 2018 die Klage gegen Deutschland beim obersten EU-Gericht eingereicht hatte: Sie forderte die Bundesregierung auf, alles zur Einhaltung der Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid zu tun. Alle Ursachen müssten angegangen werden, erklärte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Dabei spielten oft auch Emissionen älterer Dieselfahrzeuge eine Rolle. Die zwischenzeitliche Verbesserung der Luftqualität in Deutschland ist laut Experten unter anderem auf die Corona-Krise zurückzuführen.

Deutsche Umwelthilfe: "Derbe Schlappe" für die Bundesregierung

Die Deutsche Umwelthilfe sprach mit Blick auf das EuGH-Urteil von einer "derben Schlappe" für die Bundesregierung und die Diesellobby gesprochen. Geschäftsführer Resch sagte in Berlin, die rechtskräftige Verurteilung sei eine schallende Ohrfeige für die "Diesellobbyisten auf der Regierungsbank". Man fordere jetzt umgehend Konsequenzen. Dazu gehöre eine schnelle Umwidmung von Straßenflächen in geschützte Radwege und die Stilllegung beziehungsweise Hardware-Nachrüstung von knapp zehn Millionen Dieselfahrzeugen auf Kosten der Hersteller.



Laut Europäischem Gerichtshof sind in Deutschland die Grenzwerte von 2010 bis 2016 in 26 Städten systematisch und fortdauernd überschritten worden. Strafen oder Sanktionen sind mit dem Urteil gegen die Bundesrepublik zunächst zwar nicht verbunden, neue Auflagen sind jedoch nicht ausgeschlossen.



(Az: C 635/18)

