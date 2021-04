Nach dem Unfall des Containerfrachters "Ever Given" im Suezkanal fordert die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste ein Umdenken bei den Gütertransporten.

Schiffe dieser Größenordnung könnten bei einer Havarie das Leben und auch die Wirtschaft in der Region zerstören, sagte der Vorsitzende der Organisation, Wagner. Diese Gefahren müssten reduziert werden. Wagner regte einen Verbund der Containerhäfen in Norddeutschland an. Zugleich verwies er darauf, dass die 400 Meter lange "Ever Given" schon 2019 in Hamburg einen Unfall gehabt habe. Das Containerschiff hatte sich aus noch ungeklärter Ursache Ende März im Suezkanal quergestellt und die wichtige Schifffahrtsroute sechs Tage lang blockiert.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.