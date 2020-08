Frankreichs Präsident Macron hat zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz für den Libanon zu schnellem und effizientem Handeln aufgerufen. Wichtig sei, dass die Hilfen direkt dorthin gingen, wo sie gebraucht würden, sagte er. Die Zukunft des Libanon stehe auf dem Spiel.

Auf Initiative der Vereinten Nationen und Frankreichs beraten mehr als 30 Staaten und Organisationen per Video über Soforthilfen nach der Explosionskatastrophe in Beirut. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehören mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Trump. Deutschland wird durch Bundesaußenminister Maas vertreten, der bereits Hilfen von zehn Millionen Euro zugesagt hat.



Nötig sind vor allem medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern. Mehr als 150 Menschen sind bei der Explosion ums Leben gekommen, Hunderttausende wurden obdachlos, ein großer Teil der Hauptstadt ist zerstört. Die Hilfen sollen nach französischen Angaben der libanesischen Bevölkerung direkt zugute kommen, ohne dass es dabei zu Unterschlagungen kommt.

Demonstranten in Beirut - Premier Diab kündigt Neuwahlen an

Am Samstag zogen wütende Demonstranten durch die Straßen der libanesischen Hauptstadt, besetzten Ministeriumsgebäude und legten Feuer am Sitz des Bankenverbands. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Rande der Demonstration kam nach Angaben der Polizei ein Polizist ums Leben.



Premierminister Diab kündigte in einer Fernsehansprache Neuwahlen an. Nur so könne die Krise überwunden werden. Er werde seinem Kabinett daher am Montag vorgezogene Wahlen vorschlagen.



Informationsministerin Samad reichte ihren Rücktritt ein. Als Grund nannte sie in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung auch die Explosionskatastrophe. Ein möglicher Wandel für den Libanon sei außer Reichweite, erklärte Samad. Sie ist das erste Kabinettsmitglied, das diese Konsequenz aus den Ereignissen von Dienstag zieht.