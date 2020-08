Nach Explosion in Beirut

Drei Tage nach der Explosion in Beirut sind Verantwortliche des Hafens festgenommen worden.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA nennt die Namen des Zoll-Chefs, dessen Vorgängers und des Hafen-Direktors. Die Entscheidung sei im Zuge von Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion getroffen worden. Zuvor waren bereits 16 Mitarbeiter des Hafens festgenommen worden.



Ursache der Explosion am Dienstag war mutmaßlich eine große Menge Ammoniumnitrat. Die hochexplosive Chemikalie war nach Angaben der Regierung über mehrere Jahre ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen gelagert worden. Bei der Explosion wurden Teile Beiruts zerstört. Mindestens 154 Menschen starben, tausende wurden verletzt. Rettungskräfte suchen in der libanesischen Hauptstadt nach weiteren Opfern. Sie werden von Helfern aus dem Ausland unterstützt. Darunter sind mittlerweile auch Spezialisten der internationalen Polizeibehörde Interpol. Wie Generalsekretär Stock in Lyon mitteilte, sollen sie vor allem dabei helfen, Opfer zu identifizieren.