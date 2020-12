Nach der Detonation im Zentrum der US-Stadt Nashville gehen die Ermittler ersten Hinweisen nach.

Nach Angaben des FBI wurde eine Wohnung in einem Vorort der Stadt im Bundesstaat Tennessee durchsucht. Mittlerweile ermittelt ein Team von rund 250 FBI-Mitarbeitern in dem Fall.



Gestern war in Nashville ein Wohnmobil explodiert. Die Fassaden umliegender Gebäude wurden stark beschädigt, Fahrzeuge brannten aus. Außerdem gab es drei Verletzte. In der Nähe des Tatorts wurde menschliches Gewebe gefunden. Die Polizei war ursprünglich wegen Notrufen zu dem Ort geeilt, in denen über Schüsse berichtet wurde. Aus dem Wohnmobil hörten die Polizisten dann eine aufgenommene Ansage, die vor der Explosion binnen 15 Minuten warnte. Bevor Bombenexperten zur Stelle waren, detonierte das Fahrzeug. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

