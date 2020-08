Im Zuge der Ermittlungen zu den schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut wurden 16 Hafenmitarbeiter festgenommen.

Der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge handelt es sich dabei um Angestellte, die für die Wartung des zerstörten Hangars verantwortlich gewesen seien. Die libanesische Regierung hatte eingeräumt, dass dort seit Jahren mehrere tausend Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats ungesichert gelagert wurden.



Unterdessen ist die internationale Hilfe angelaufen. Die EU stellte bereits mehr als 33 Millionen Euro zur Verfügung. Die Vereinten Nationen sicherten neun Millionen Dollar zu. Deutschland und mehrere andere Staaten – wie die USA und die Türkei – schickten Rettungsmannschaften für die Suche nach Verschütteten sowie Medikamente und Lebensmittel in den Libanon. Frankreichs Präsident Macron kündigte eine internationale Hilfskonferenz an, die seine Regierung organisieren werde. Auch der Internationale Währungsfonds stellte Hilfsgelder in Aussicht, besteht im Gegenzug aber auf nötigen Wirtschaftsreformen.



Bei zwei gewaltigen Explosionen im Hafen von Beirut wurden mindestens 137 Menschen getötet und mehr als 5.000 weitere verletzt. Die genauen Umstände der Explosionen sind noch unklar. Eine Untersuchungskommission soll in den nächsten Tagen Bericht erstatten.