Die Spitzen der Europäischen Union haben nach den schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu einer verstärkten Unterstützung aufgefordert.

Das Ereignis werde erhebliche wirtschaftliche Folgen für den Libanon haben, schrieben Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel in einem Brief an die Regierungen der EU-Staaten. Für eine schnelle Umsetzung von Hilfen schlugen sie einen europäischen Koordinierungsmechanismus vor. Die EU stellte bereits eine Soforthilfe von mehr als 33 Millionen Euro zur Verfügung. Deutschland und mehrere andere Staaten schickten Rettungsmannschaften für die Suche nach Verschütteten sowie Medikamente und Lebensmittel in den Libanon. Frankreichs Präsident Macron kündigte eine internationale Hilfskonferenz an, die seine Regierung organisieren werde.



Zwei gewaltige Explosionen hatten die Stadt vor zwei Tagen erschüttert. Dabei wurden mindestens 137 Menschen getötet und mehr als 5.000 weitere verletzt. Die genauen Umstände der Explosionen sind noch unklar, eine Untersuchungskommission der Regierung soll die genauen Umstände klären. Ein erster Bericht soll innerhalb von fünf Tagen vorgelegt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Die libanesische Regierung hatte eingeräumt, dass im Hafen von Beirut mehrere tausend Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats seit Jahren ungesichert gelagert wurden.



Frankreichs Präsident Macron hat als Reaktion auf die schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut eine internationale Hilfskonferenz angekündigt. Das eingesammelte Geld solle ohne Umwege den Menschen und Einsatzkräften vor Ort zugutekommen, sagte Macron in Beirut. Als erster ausländischer Staatschef machte er sich heute ein Bild von den Zerstörungen in der Stadt. Zugleich forderte er die Regierung zu umfassenden politischen Reformen auf - insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption. Frankreich und der Libanon pflegen traditionell enge Beziehungen.