Der französische Präsident Macron hat die libanesische Regierung nach der Explosionskatastrophe zu umfassenden politischen Reformen aufgefordert.

Auch die Bekämpfung der Korruption sei überfällig, sagte Macron bei einem Besuch in Beirut. Der französische Präsident kündigte zugleich an, er werde eine internationale Hilfsaktion organisieren. Frankreich und der Libanon pflegen traditionell enge Beziehungen. Die libanesische Regierung hatte nach der Katastrophe eingeräumt, dass im Hafen von Beirut mehrere tausend Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats seit Jahren ungesichert gelagert wurden.



Bei den Explosionen am Dienstag sind nach jüngsten Berichten 137 Menschen getötet worden. Unter den Opfern ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft. Etwa 5.000 Personen wurden verletzt. Große Teile der Stadt sind zerstört. Die Europäische Union sagte dem Libanon 33 Millionen Euro Soforthilfe zu. Bundespräsident Steinmeier stellte weitere Hilfen Deutschlands in Aussicht.