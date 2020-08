Nach den schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut soll eine Untersuchungskommission der Regierung die genauen Umstände klären.

Ein erster Bericht soll innerhalb von fünf Tagen vorgelegt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Die libanesische Regierung hatte eingeräumt, dass im Hafen von Beirut mehrere tausend Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats seit Jahren ungesichert gelagert wurden.



Frankreichs Präsident Macron kündigte bei einem Besuch in der Stadt an, er werde eine internationale Hilfsaktion organisieren. Zugleich forderte er die Regierung zu umfassenden politischen Reformen auf - insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption. Frankreich und der Libanon pflegen traditionell enge Beziehungen.



Die Europäische Union sagte der Regierung in Beirut 33 Millionen Euro Soforthilfe zu. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte nach einem Telefonat mit Ministerpräsident Diab, weitere Hilfsleistungen könnten je nach Bedarf folgen. Bereits gestern hatte die EU speziell ausgebildete Einsatzkräfte und medizinisches Gerät in den Libanon entsandt. Auch die Bundeswehr hilft mit einem medizinischen Erkundungsteam und prüft, ob ein mobiles Luftrettungszentrum aufgebaut werden kann. 50 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks nahmen heute ihre Arbeit auf. - Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, starben infolge der Explosionen 137 Menschen. Etwa 5.000 Personen wurden verletzt. Nach Angaben des Auswärtigen Amts kam auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft ums Leben. Teile der Stadt sind zerstört.