Nach den Explosionen im Beiruter Hafen hat die libanesische Regierung einen zweiwöchigen Ausnahmezustand für die Hauptstadt ausgerufen. Wie Informationsminister Samad mitteilte, wurde die Verantwortung für die Sicherheit in der Stadt der Armee übertragen. Zudem sollen mehrere Hafenmitarbeiter bis zur Klärung der Verantwortlichkeiten für die Explosion unter Hausarrest gestellt werden.

Unterdessen mehren sich die Hinweise, dass die von der Lagerung des Ammoniumnitrats ausgehende Gefahr bekannt war. Nach Informationen des ARD-Studios in Moskau sei das Schiff eines russischen Geschäftsmannes mit der gefährlichen Fracht bereits 2014 wegen grober Verletzungen der Betriebsregeln festgesetzt worden. Nach Monaten sei die Fracht, die von Georgien nach Afrika verschifft werden sollte, in den Hafen umgelagert worden. Warnungen wegen unsachgemäßer Lagerung soll es bereits damals gegeben haben, berichtet die ARD. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Manager des Beiruter Hafens, dass unter anderem der Zoll bei Behörden darauf gedrungen habe, das explosive Material zu entfernen. Passiert sei demnach aber nichts.



Bei den gestrigen Explosionen starben mehr als 100 Menschen, mindestens 4.000 wurden verletzt. Nach Angaben des Gouverneurs von Beirut sind bis zu 250.000 Menschen obdachlos. Über die Sozialen Medien bieten Libanesen sowie einige Hotels den Betroffenen freie Zimmer an. Zahlreiche Staaten senden derzeit Hilfsgüter und Personal nach Beirut. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel zeigten sich erschüttert von den Bildern aus der libanesischen Hauptstadt. Die Vereinten Nationen warnten vor Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln - bei der Explosion war ein großer Teil der im Hafen gelagerten Weizenreserven zerstört worden. Zudem befindet sich der Libanon in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise.

Politikwissenschaftlerin Bente Scheller sieht Mitverantwortung der politischen Eliten

Die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller hält die politischen Eliten im Libanon für mitverantwortlich für die Explosionen im Hafen der Hauptstadt Beirut. Im Deutschlandfunk-Podcast "Der Tag" sagte die Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung, seit zehn bis 15 Jahren sei ein Staatsversagen im Libanon zu beobachten. Politische Eliten, die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen seien, ignorierten die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Es passe ins Bild, dass sich scheinbar niemand um ein so sicherheitsrelevantes Thema wie die Lagerung von hochexplosiven Stoffen gekümmert habe.



Der Libanon erlebt derzeit eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Das libanesische Pfund verlor in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Wertes im Vergleich zum US-Dollar. Derzeit führt das Land Gespräche mit dem Internationalen Währungsfond. Laut Scheller sei die Regierung aber bisher nicht gewillt, relevante Daten offenzulegen. Diese brauche es aber, um einen Hilfsplan zu erstellen. Ohne internationale Unterstützung werde der Libanon nicht aus der Krise herauskommen, sagte Scheller.



Zuletzt war der Strom in vielen Landesteilen bis zu 20 Stunden am Tag ausgefallen. Immer wieder kam es zu Protesten im Land. Laut Scheller müssen rund 85 Prozent der Güter importiert werden. Bereits vor den Explosionen und der Corona-Pandemie sei etwa die Versorgung mit Medikamenten schlecht gewesen.