Nach den beiden Explosionen auf Öltankern im Golf von Oman ist die Ursache immer noch unklar - auch wenn die USA von iranischen Anschlägen ausgehen. Bei den Detonationen hatte es immerhin - bis auf einen Verletzten - keine Opfer gegeben. Die Besatzung der "Front Altair" traf am Abend wohlbehalten in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein.

Wie die Reederei mitteilte, wurden die 23 Seeleute gestern Abend vom Iran nach Dubai geflogen. Sie seien wohlauf. Auf diesem Schiff und auf dem japanischen Tanker "Kokuka Curageous" hatten sich am vergangenen Donnerstag Explosionen ereignet. Die "Front Altair" geriet in Brand. Ein Handelsschiff rettete die Besatzung und übergab sie anschließend an ein iranisches Schiff. Die Besatzung des japanischen Tankers wurde ebenfalls gerettet.



Die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien gehen von Anschlägen aus und beschuldigen den Iran. Dieser weist die Vorwürfe zurück. Die Regierung in Teheran bestellte am Abend den britischen Botschafter ein. Diesem sei deutlich gemacht worden, dass die Anschuldigungen inakzeptabel seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ISNA.