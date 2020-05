Der Europapolitiker Giegold hält ein mögliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland im Zusammenhang mit den Staatsanleihen der EZB für angebracht.

Der Grünenpolitiker sagte im Deutschlandfunk, Kommissionspräsidentin von der Leyen wolle damit offensichtlich ein Signal setzen. Von der Leyen hatte die Prüfung eines Verfahrens unter anderem damit erklärt, dass EU-Recht Vorrang vor nationalem Recht habe.



Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der EZB teilweise gegen das Grundgesetz verstoßen. Das Gericht stellte sich damit erstmals gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, begrüßte dagegen im "Münchner Merkur" die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Es zeige der EZB klar die Grenzen auf. Lob kam auch vom polnischen Regierungschef Morawiecki.

Von der Leyen: Das letzte Wort hat Luxemburg

Von der Leyen stellte die Position der EU-Kommission in einer Erklärung dar. Darin heißt es, die Kommission halte drei Grundprinzipien hoch: dass die Währungspolitik der Union eine Angelegenheit der ausschließlichen Zuständigkeit der Union sei; dass EU-Recht Vorrang vor nationalem Recht habe; und dass Urteile der Europäischen Gerichtshofs für alle nationalen Gerichte bindend seien: "Das letzte Wort zu EU-Recht wird immer in Luxemburg gesprochen. Nirgendwo sonst."



Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts werde nun im Detail analysiert, heißt es in von der Leyens Erklärung weiter. Man prüfe mögliche nächste Schritte, welche auch die Option von Vertragsverletzungsverfahren umfassen könnten.