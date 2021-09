Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont ist nach seiner kurzzeitigen Festnahme auf Sardinien nach Belgien zurückgekehrt, wo er im Exil lebt.

Er sei sehr glücklich, wieder in Belgien zu sein, sagte Puigdemont vor Journalisten in Brüssel. Am Sonntag wird er nach eigenen Angaben jedoch erneut nach Sardinien reisen, um an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Am 4. Oktober soll dort über einen Auslieferungsantrag Spaniens entschieden werden.



Puigdemont war der führende Kopf bei der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien 2017. Nach seiner Absetzung durch die Zentralregierung in Madrid ging er nach Belgien ins Exil, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. Am Donnerstag war er auf Sardinien auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls zunächst festgenommen, am Freitag aber wieder freigelassen worden.

