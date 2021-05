Im Fall der anonymen "NSU 2.0"-Drohschreiben hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt noch keine neuen Erkenntnisse darüber, wie der Tatverdächtige an Informationen aus hessischen Polizeicomputern gekommen ist.

Der Leitende Oberstaatsanwaltschaft Schreiber sagte in einer Pressekonferenz, die Ermittlungen zu dieser Frage würden fortgesetzt. Offen sei auch, ob es Helfer oder Mittäter gegeben habe. Am Montag war in Berlin ein 53-Jähriger festgenommen worden. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, seit 2018 Faxe und E-Mails mit Todesdrohungen und rechtsextremen Schmähungen verschickt zu haben. Empfänger waren überwiegend Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus Medienwelt und Politik. Persönliche Informationen über die Betroffenen waren von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.