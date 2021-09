Der in Italien festgenommene katalanische Ex-Regionalpräsident Puigdemont kommt unter Auflagen auf freien Fuß.

Bis zur Gerichtsentscheidung über einen Auslieferungsantrag Spaniens dürfe Puigdemont die Insel Sardinien nicht verlassen, sagte sein Anwalt vor dem Gericht in Sassari. Sein Mandant könne noch heute freigelassen werden.



Der im Exil lebende Puigdemont war gestern auf der italienischen Mittelmeerinsel festgenommen worden. Er wird wegen seiner Beteiligung am gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens im Jahr 2017 von der spanischen Justiz gesucht.



Laut Puigdemonts Anwalt erfolgte die Verhaftung auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls von 2019. Puigdemont sei in seiner Funktion als Abgeordneter des Europäischen Parlaments wegen einer Veranstaltung nach Italien gereist. Er befindet sich seit Herbst 2017 auf der Flucht vor der spanischen Justiz.



Puigdemont hatte damals gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid ein Referendum abgehalten und für kurze Zeit die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Seit vier Jahren lebt er in Belgien. Als Mitglied des Europäischen Parlaments genoss er Immunität, die durch einen Beschluss des Parlaments im März jedoch aufgehoben wurde. Spanien bemüht sich seit Jahren vergeblich um eine Auslieferung.

