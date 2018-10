Die Polizei in Sachsen hat einen weiteren mutmaßlichen Rechtsterroristen festgenommen.

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Auch ihm werde die Mitgliedschaft in der Gruppe "Revolution Chemnitz" vorgeworfen. Die Polizei hatte zuvor in Sachsen und Bayern sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festgenommen. Die Gruppe "Revolution Chemnitz" soll gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben.



Der Generalbundesanwalt prüft nun das Umfeld der Gruppe. Nach Angaben einer Sprecherin sehen sich die Beschuldigten selbst als Führungspersonen der rechtsextremen Szene. Deshalb werde man gemeinsam mit den sächsischen Behörden die Strukturen vor Ort genauer untersuchen.



Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" soll aus abgehörten Telefonaten und Chats hervorgehen, dass die Gruppe mehr bewirken wollte als die rechte Terror-Vereinigung NSU. Der Nationalsozialistische Untergrund hatte zehn Menschen ermordet, 15 Raubüberfälle begangen und drei Bomben gelegt.