Die Polizei in Sachsen hat einen weiteren mutmaßlichen Rechtsterroristen festgenommen.

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestern Abend mit. Auch ihm werde die Mitgliedschaft in der Gruppe "Revolution Chemnitz" vorgeworfen. Die Polizei hatte zuvor in Sachsen und Bayern sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festgenommen. Die Gruppe "Revolution Chemnitz" soll gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt zeigte sich alarmiert über die Radikalisierung der rechten Szene. Sie sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Rechtsstaat müsse mit aller Härte gegen rechten Terrorismus vorgehen. Es dürfe keinen zweiten NSU geben. Wenn Teile der Bundesregierung die Gefahr von rechts verharmlosten, sei dies fahrlässig, so die Grünen-Politikerin.