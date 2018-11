Gut einen Monat nach dem Brand in einem ICE-Zug wird die Schnellstrecke zwischen Frankfurt am Main und Köln wieder komplett freigegeben.

Der betroffene Abschnitt bei Montabaur könne von Sonntag an wieder zweigleisig befahren werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Allerdings müsse das Tempo dort noch reduziert werden, daher seien Verspätungen möglich.



An der Stelle war am 12. Oktober in einem fahrenden ICE ein Feuer ausgebrochen. Ein Waggon wurde dabei zerstört, die Gleise erheblich beschädigt. Fünf Reisende erlitten leichte Verletzungen.