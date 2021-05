Als Reaktion auf die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk verhängen auch die USA Sanktionen gegen Belarus.

Nach Angaben des Weißen Hauses sind neun Staatsunternehmen betroffen, außerdem Personen aus dem Umfeld von Staatschef Lukaschenko. Zudem würden in Absprache mit der EU und weiteren Partnerstaaten gezielte Strafmaßnahmen gegen Schlüsselfiguren des Regimes vorbereitet. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten bereits Sanktionen wie Landeverbote gegen Belarus beschlossen. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte im WDR-Hörfunk, nächstes Ziel sei eine Liste der Verantwortlichen, die diese Piraterie organisiert hätten. Außerdem arbeite man weiter an Wirtschaftssanktionen.



Lukaschenko bezeichnete die Reaktion der westlichen Länder als unverhältnismäßig. Unterstützung erhielt er von Russlands Präsident Putin.



Belarus hatte am vergangenen Sonntag ein Verkehrsflugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung genötigt. Unter den Passagieren waren der Regimekritiker Protasewitsch und seine Freundin, beide wurden am Flughafen festgenommen.

