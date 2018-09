Die israelische Armee hat jede Verantwortung für den Abschuss eines russischen Flugzeugs durch das syrische Militär von sich gewiesen. Ein Sprecher erklärte, die syrische Luftabwehr habe wahllos gefeuert und sich nicht darum gekümmert, ob auch russische Flugzeuge in der Luft gewesen seien.

Als die russische Maschine abgeschossen worden sei, hätten sich die israelischen Flugzeuge bereits wieder im Luftraum des eigenen Landes befunden. Der russische Präsident Putin sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Dagegen hatte der russische Verteidigungsminister Schoigu in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Lieberman gegen die Militäraktionen an der Küste Syriens protestiert. Diese führten nach russischer Darstellung zum Abschuss eines Militärflugzeugs mit 15 Soldaten an Bord.



Schoigu habe Lieberman gesagt, dass man Israel dafür verantwortlich mache, erklärte ein Sprecher. Der Vorfall werde als feindlicher Akt betrachtet. Den Darstellungen aus Moskau zufolge hatten israelische Kampfflugzeuge die russische Maschine als Deckung für ihre Angriffe auf die Provinz Latakia benutzt. Die Maschine sei dann versehentlich von einer syrischen Abwehrrakete getroffen worden. Russland warf Israel vor, über den geplanten Angriff nur eine Minute vorab informiert zu haben. Die russische Maschine sei deshalb ins Kreuzfeuer geraten. Wegen der Krise wurde der israelische Botschafter in Moskau in das Außenministerium einbestellt.



Russische Suchschiffe haben im Mittelmeer inzwischen Wrackteile des Flugzeugs entdeckt. Es seien auch Leichen geborgen worden, hieß es aus Moskau.