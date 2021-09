Der Katastrophenschutz in Deutschland ist aus Sicht des Deutschen Gehörlosen-Bundes mangelhaft.

"Die Warnsysteme reichen bei weitem nicht aus, selbst für die allgemeine Bevölkerung nicht", sagt Daniel Büter, politischer Referent beim Deutschen Gehörlosen-Bund (DGB). Kurz nach der schweren Flutkatastrophe im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat der DGB ein Papier veröffentlicht, in dem er der Bundesregierung einen mangelhaften Katastrophenschutz vorwirft. Sie verletze Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention. Laut der Konvention muss Deutschland den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen bei Naturkatastrophen gewährleisten.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) arbeite stetig daran, die Warnung der Bevölkerung so barrierefrei wie möglich zu gestalten, sagt eine Sprecherin. Die Vielfalt der Warnmittel sei entscheidend. Neben Sirenen, Lautsprecheransagen oder Radiodurchsagen seien im Fernsehen Spruchbänder und Texteinblendungen zu lesen, um auch gehörlose Menschen auf die auftretenden Gefahren aufmerksam zu machen.

Forderung nach mehr Gebärdendolmetschern

Aus Sicht des DGB ist das aber zu wenig. "Untertitel sind meist nur im digitalen Fernsehen zu bekommen, doch das hat nicht jeder", kritisiert Büter. Der Verband fordere seit langem, dass Gebärdensprachdolmetscher nicht nur in den Hauptnachrichtensendungen eingeblendet werden. "Wenn Feuerwehrleute, Bürgermeister oder andere Personen im Fernsehen Interviews zur aktuellen Lage geben, sollte immer auch ein Gebärdendolmetscher daneben stehen", sagt Büter. In anderen Ländern sei das üblich. Außerdem sollten Sirenen auch Lichtsignale von sich geben - und durchgesagte Anweisungen per Lautsprecher auch per Text-Laufband auf Einsatzfahrzeugen oder an Monitoren abgespielt werden. Und es müsse für Betroffene möglich sein, barrierefrei Notrufe abzugeben.



"Deutschland ist in vielen Bereichen sehr rückständig", sagt Büter, auch in Sachen Cell Broadcast. Mit diesem System können alle Menschen in Gefahrenbereichen, die sich in einer entsprechenden Funkzelle mit ihrem Handy aufhalten, per Textnachricht gewarnt werden. Eine App ist nicht nötig, die Technik funktioniert auch auf Tastenhandys. Im August hat das Kabinett die Einführung dieser Technik auf den Weg gebracht, das BBK arbeitet daran.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.