Im rheinland-pfälzischen Ahrtal ist nach der Flutkatastrophe ein Großteil der Weinernte in Gefahr.

Der Vorsitzende des Vereins Ahrwein, Kriechel, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), von den insgesamt etwa 50 Weinbetrieben seien nur vier nicht betroffen. Viele Winzer hätten dagegen alles verloren. Manche wollten oder könnten nicht weitermachen. Zugleich gebe es eine große Hilfsbereitschaft, auch von Kollegen aus anderen Weinanbaugebieten in Deutschland.



Unterdessen kommen die Wiederaufbauarbeiten der Infrastruktur in der Region weiter voran. Morgen soll in der besonders stark von der Flut betroffenen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eine erste Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks eröffnet werden. Bei den verheerenden Unwettern Mitte des Monats waren im Ahrtal mehr als 60 Brücken zerstört worden.



