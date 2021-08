Nach Flutkatastrophe in Ahrweiler

Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, hat nach der Flutkatastrophe sein Amt niedergelegt. Wie der CDU-Kreisverband mitteilte, kann Pföhler sein Amt krankheitsbedingt absehbar nicht mehr ausüben.

Pföhler sieht sich allerdings auch mit Vorwürfen konfrontiert, dass er die Bevölkerung zu spät vor der Gefahr eines Hochwassers gewarnt hat. Die Staatsanwaltschaft Koblenz leitete Ermittlungen gegen den Landrat ein und prüft, ob er die Verantwortung für den Katastrophenschutz an ein Mitglied des Krisenstabs abgeben durfte. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ab 20 Uhr 30 Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch Evakuierungen geboten gewesen wären. Die Anwohner wurden jedoch erst kurz nach 23 Uhr aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Im Ahrtal kamen mehr als 140 Menschen ums Leben. Es gibt nach wie vor Vermisste.



Der CDU-Kreisverband erklärte gleichzeitig, das Vertrauen der Menschen im Kreis sei nicht mehr gegeben. Der Kreis Ahrweiler brauche einen unbelasteten personellen Neuanfang für die Herausforderungen der kommenden Jahre. Es sei erkennbar geworden, dass es in der Vergangenheit und am Tag der Katastrophe Versäumnisse und Fehler gegeben habe. Es sei daher folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet habe.



