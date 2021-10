Das Leitungsnetz für Trinkwasser im rheinland-pfälzischen Ahrtal ist wieder hergestellt und die Versorgung durch die örtlichen Wasserwerke sichergestellt.

Damit werde 15 Wochen nach der Flutkatastrophe die mobile Trinkwasserversorgung des Ahrtals zum 30. Oktober beendet, teilte das Deutsche Rote Kreuz in Wiesbaden mit.



Schon einen Tag nach der Katastrophe am 15. Juli hatten 150 ehrenamtliche Rot-Kreuz-Mitarbeitende aus Hessen begonnen, die Trinkwasserversorgung im gesamten Ahrtal aufzubauen und zu betreiben. Zwischenzeitlich gab es bis zu 95 Ausgabestellen, an denen Menschen Trinkwasser zapfen konnten. Derzeit erfolgt der Rückbau der Einsatzgeräte und des Materials.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.