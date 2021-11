Knapp vier Monate nach der Flutkatastrophe fahren wieder Züge auf einem ersten Abschnitt der Ahrtalbahn.

Der Verkehr wurde von Remagen am Rhein bis zum Bahnhof Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder aufgenommen. Laut der Deutschen Bahn sind zwei Züge pro Stunde und Richtung auf der zunächst eingleisigen Strecke vorgesehen. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember soll ein weiterer Abschnitt bis zum Bahnhof Waldporzheim in Betrieb genommen werden. Wann die komplette, rund 30 Kilometer lange Strecke wieder hergestellt ist, lässt sich wegen der immensen Zerstörungen derzeit noch nicht abschätzen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.