In Belarus halten die Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nach der Freilassung vieler Gefangener an.

Neben Protestaktionen auf den Straßen gab es auch Streiks in Staatsbetrieben. In der Hauptstadt Minsk legten hunderte Angestellte in mindestens zwei Fabriken ihre Arbeit nieder.



Präsident Lukaschenko warnte, dass Streiks die wirtschaftlichen Einbußen durch die Coronavirus-Pandemie verstärken würden. Nach zahlreichen Festnahmen in den vergangenen Tagen wurden nun nach Polizeiangaben mehr als 2.000 inhaftierte Demonstranten wieder freigelassen. Fast 5.000 weitere werden noch in Gefängnissen festgehalten. Die Freigelassenen berichten von schwersten Misshandlungen.



Die Außenminister der EU-Länder beraten per Videokonferenz über mögliche Sanktionen gegen die politische Führung des Landes. Belarus ist laut Außenminister Makei zu Gesprächen mit dem Ausland über den Verlauf der Präsidentschaftswahl bereit. Laut dem amtlichen Wahlergebnis hatte Lukaschenko mehr als 80 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition spricht von Betrug.