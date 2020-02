Wenige Tage nach ihrem Freispruch von Terrorvorwürfen hat die in Deutschland im Exil lebende Schriftstellerin Asli Erdogan eine Rückkehr in ihr Heimatland Türkei ausgeschlossen.

Erdogan sagte der Nachrichtenagentur AFP, unter den gegenwärtigen Umständen könne sie nicht in die Türkei zurückgehen, da sie Gefahr laufe, erneut festgenommen zu werden. Dies würde für sie den Tod bedeuten. Ein Gericht in Istanbul hatte Erdogan am Freitag freigesprochen. Die Richter befanden die Autorin der "Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung" sowie "Zersetzungsversuchen" als nicht schuldig. Das Gericht ordnete zudem die Einstellung eines weiteren Verfahrens wegen Terrorpropaganda an.



Asli Erdogan hatte Kolumnen für die pro-kurdische Zeitung "Özgür Gündem" verfasst. Nach dem Putschversuch gegen Präsident Erdogan im Juli 2016 wurde die Zeitung unter dem Vorwurf von Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) geschlossen, mehrere Mitarbeitende wurden festgenommen. Asli Erdogan und anderen Angeklagten wurde vorgeworfen, durch ihre Mitarbeit bei "Özgür Gündem" die PKK unterstützt zu haben. Erdogans Festnahme 2016 hatte international Empörung ausgelöst. Sie verbrachte 130 Tage in Untersuchungshaft, bevor sie schließlich freigelassen wurde und ins Exil nach Deutschland ging.