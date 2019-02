Der ehemalige Staatschef der Elfenbeinküste, Gbagbo, befindet sich nach seinem Freispruch durch den Internationalen Strafgerichtshof in Belgien.

Er sei dort unter Auflagen auf freiem Fuß, erklärte eine Gerichtssprecherin in Den Haag. Die Richter hatten die Haftentlassung angeordnet, seine Freilassung aber an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Gbagbo muss sich wegen einer möglichen Berufung der Staatsanwaltschaft gegen seinen Freispruch jederzeit zur Verfügung halten, seinen Pass abgeben und sich wöchentlich bei den Behörden melden. Belgiens Regierung hatte sich zur Aufnahme des 73-Jährigen bereit erklärt, weil seine zweite Frau und ein Kind in dem Land leben.



Der Internationale Strafgerichtshof hatte Gbagbo im Januar vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Unruhen in der Elfenbeinküste in den Jahren 2010 und 2011 freigesprochen. Begründet wurde dies mit einem Mangel an Beweisen.