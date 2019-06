In Hongkong ist es nach einer friedlichen Großdemonstration gegen das geplante Auslieferungsgesetz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, durchbrachen einige Demonstranten Barrieren am Regierungssitz und drangen ins Foyer ein.

Bereitschaftspolizisten drängten sie unter Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray hinaus. Zuvor hatten Hunderttausende Menschen gegen das geplantes Gesetz demonstriert, mit dem Auslieferungen nach China ermöglicht werden sollen. Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Lam, bekräftigte, an dem Gesetz festhalten zu wollen. Es stelle sicher, dass Hongkong seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität erfülle. Der Entwurf soll am Mittwoch vom Parlament beschlossen werden, ohne dass zuvor eine Beratung in den Fachausschüssen stattgefunden hat.



Als Sonderverwaltungszone wird Hongkong autonom regiert. Ihre Einwohner genießen mehr politische Freiheiten als die Menschen in China, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.