Erdbeben in der Türkei und Syrien

Nach fünf Tagen noch Überlebende gefunden

Im Katastrophengebiet in Syrien und der Türkei sind auch fünf Tage nach den Erdbeben noch Menschen lebend in den Trümmern gefunden worden. Unter anderem konnten eine Schwangere und ein neunjähriges Mädchen g werden. Die Zahl der geborgenen Toten in der türkisch-syrischen Grenzregion ist inzwischen auf mehr als 24.000 gestiegen, davon fast 21.000 in der Türkei.

11.02.2023