Erdbeben in der Türkei und Syrien

Die Stadt Kahramanmaras war das Epizentrum des Erdbebens. Fünf Tage danach wurden hier noch Überlebende geborgen. (Ozan Kose / AFP)

Auch die Zahl der Verletzten geht in die Zehntausende, Millionen sind nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR obdachlos. Der Nothilfekoordinator der Auslandshilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes, Schmidt, drängte im Deutschlandfunk darauf, neben der Soforthilfe auch die Alltagsversorgung zu organisieren. So müssten auch Menschen mit normalen Krankheiten behandelt und die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt werden. Schmidt, der mit einem Erkundungsteam des ASB in der Türkei unterwegs ist, sagte, die türkische Regierung tue "wirklich alles", um die Rettungsteams zu unterstützen. Er höre aber auch Kritik am Krisenmanagement der Behörden.

