Nach der Entdeckung von 29 Millionen gelagerte Dosen Corona-Impfstoff von Astrazeneca in Italien hat das Unternehmen sich geäußert.

Mehr als die Hälfte der Vakzine solle in den nächsten Wochen an die EU geliefert werden, erklärte der Hersteller. Man warte auf die Freigabe durch die Qualitätskontrolle. Die übrigen Dosen sollten demnach an die Initiative Covax gehen, die Impfstoff in ärmere Länder bringt.



Die zunächst unbekannte Lagerung der Impfstoffe hatte für Verwirrung gesorgt. Die Italienische Regierung ging nach Angaben von Ministerpräsident Draghi davon aus, dass die Dosen für Belgien bestimmt gewesen seien. Die italienische Zeitung "La Stampa" hatte dagegen berichtet, der Impfstoff solle in den Export nach Großbritannien gehen.



Der CSU-Europapolitiker Weber erklärte, er könne sich keinen Grund denken, warum man in dieser Pandemie-Lage Impfstoffe auf Halde lege.

