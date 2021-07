Mehr als zwei Monate nach den Ausschreitungen am Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion hat die Polizei 56 Wohnungen in Sachsen und Brandenburg durchsucht.

An den Razzien waren nach Polizeiangaben etwa 800 Beamte beteiligt. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen. Ihnen werde unter anderem Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.



Beim Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden in die zweite Liga am 16. Mai hatte es schwere Ausschreitungen gegeben. Etwa 500 gewaltbereite Fans griffen Polizisten an, warfen Flaschen und Steine auf Beamte. Es gab zahlreiche Verletzte, auch unter den Einsatzkräften. Ein erster Randalierer war gestern in Dresden in einem beschleunigten Verfahren zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.