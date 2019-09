Frankreichs Präsident Macron und Russlands Staatschef Putin haben sich optimistisch über ein baldiges Gipfeltreffen zur Lage in der Ukraine geäußert.

Nach Angaben des Élyséepalastes in Paris zeigten sich beide in einem Telefonat einig darüber, dass die derzeitige Dynamik ein Treffen in den kommenden Wochen zulasse. Gemeint war damit der zuletzt durchgeführte Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Der Kreml teilte mit, Putin und Macron hofften nun auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Kiew und Moskau.



Seit 2014 versuchen unter anderem Frankreich und Deutschland in dem Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und den prorussischen Separatisten im Osten des Landes zu vermitteln. Die Vierer-Runde wurde nach dem Ort des ersten Gipfels in Frankreich Normandie-Format benannt. Zuletzt gab es ein solches Treffen 2016 in Berlin.