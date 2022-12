Der Attentäter von Halle ist in ein bayerisches Gefängnis verlegt worden (Archivfoto von der Urteilsverkündung). (imago-images / Christian Grube)

Per Hubschrauber sei der Häftling von Spezialkräften in die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen gebracht worden, teilte das Justizministerium in Magdeburg mit.

Vor einer Woche hatte der Verurteilte im Gefängnis Burg zwei Justizbeamte als Geiseln genommen. Der 30-Jährige konnte schließlich überwältigt werden. Die Haftanstalt Augsburg-Gablingen gilt als modernste in Bayern. Den Angaben zufolge ist sie besonders für die Aufnahme hochgefährlicher Straftäter geeignet.

Der Attentäter hatte am 9. Oktober 2019 versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die versammelten Gemeindeglieder zu erschießen. Der Anschlag scheiterte an der gesicherten Synagogentür. Im Anschluss erschoss er im Stadtzentrum zwei Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.