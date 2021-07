Ungarn Außenminister Szijjarto hat die Europäische Fußball-Union UEFA wegen eine Geisterspiel-Strafe scharf angegriffen.

Szijjarto bezeichnete den Verband auf Facebook als "erbärmliches und feiges Gremium". Er warf der UEFA zudem vor, Spitzel im Stadion zu beschäftigen.



Die UEFA hatte Ungarn am Freitag drei künftige Geisterspiele auferlegt. Grund waren Ermittlungen der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer CEDB des Verbandes, nachdem sich ungarische Fans sowohl bei den EM-Gruppenspielen im Juni in Budapest gegen Portugal und Frankreich als auch in München gegen Deutschland mit Parolen und Plakaten homophob sowie rassistisch geäußert hatten. Die Strafe betrifft nur Heimspiele der ungarischen Nationalmannschaft in UEFA-Wettbewerben, nicht europäische Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die dritte Partie ist dabei auf zweijährige Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der ungarische Verband eine Strafe von 100.000 Euro zahlen.

