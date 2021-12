Die 2G-Revgel ist laut Bundesregierung sehr sinvoll. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sascha Steinach)

Weil sagte der Deutschen Presse-Agentur, er hoffe, dass jetzt nicht vermehrt Menschen ohne Corona-Impfung nach Niedersachsen kommen, um in Geschäften einzukaufen. Mit dem gestrigen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts habe Niedersachsen in Deutschland eine Sonderrolle.

Die Bundesregierung hält an der 2-G-Regel im Einzelhandel fest. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, der Zugang nur für Geimpfte und Genesene sei sinnvoll. Die Bundesregierung sei auch überzeugt, dass das Infektionsschutzgesetz in dieser Angelegenheit klar sei und einen guten Rahmen bilde.

Die Regel war von Bund und Ländern Anfang Dezember bundesweit vereinbart worden. Anders als in Niedersachsen wurde in Schleswig-Holstein ein Eilantrag dagegen mit Hinweis auf die Omikron-Variante des Coronavirus abgewiesen.

