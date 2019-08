Deutschland holt nach dem Beschluss des Münchner Verwaltungsgerichts einen afghanischen Flüchtling aus Griechenland zurück.

Dies werde gerade organisiert, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Das Münchner Gericht hatte die Rückholung in einem Eilbeschluss gefordert. Der Afghane sitzt derzeit in Griechenland in Abschiebehaft, nachdem die Bundespolizei ihn von der deutschen Grenze dorthin zurückgebracht hatte. Grundlage war eine mit Griechenland getroffene Vereinbarung, nach der Menschen, die an der Grenze aufgegriffen werden, zurückgeschickt werden können, falls sie in Griechenland bereits Asyl beantragt haben.



Das Gericht meldete grundsätzliche Bedenken an, entschied aber nur über den Einzelfall. Das Innenministerium will an der Praxis festhalten.