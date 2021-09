Die Grünen reagieren mit einer eigenen Plakataktion auf die umstrittene Gerichtsentscheidung zur Wahlwerbung einer rechtsextremen Splitterpartei in Zwickau.

Der Bundesverband schickte kurzfristig 200 Plakate in die sächsische Stadt. Diese sollen nun alle hundert Meter in den Straßen verteilt werden, um damit de facto eine Wahlwerbung der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" zu unterbinden. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte jüngst geurteilt, dass deren Plakate mit dem Text "Hängt die Grünen" zwar weiter platziert werden dürften, allerdings nur mit mindestens 100 Meter Entfernung zur Wahlwerbung von Bündnis 90/Die Grünen.



Nach Angaben der Polizei verlief das Plakatieren der Grünen störungsfrei, aus Vorsicht sei die Polizeipräsenz in der Stadt jedoch erhöht worden.



Die Gerichtsentscheidung war bei vielen auf Unverständnis gestoßen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, sagte, das Urteil mache ihn ein Stück weit sprachlos. Der CDU-Politiker erinnerte an die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke durch einen Rechtsextremisten. Die einen seien Täter, die anderen seien geistige Brandstifter.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.