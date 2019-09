Die Abgeordneten des britischen Unterhauses kommen heute wieder zusammen.

Der Supreme Court in London hatte die fünfwöchige Sitzungspause gestern aufgehoben. Gerichtspräsidentin Hale sagte, die Entscheidung von Premierminister Johnson sei ohne nachvollziehbare Begründung erfolgt und habe das Parlament in seiner Arbeit behindert.



Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, forderte den Rücktritt des Premierministers. Johnson habe das Land in die Irre geführt, sagte er. Dafür müsse die Regierung im Parlament zur Rechenschaft gezogen werden.